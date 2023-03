Boom di sbarchi a Lampedusa, Piantedosi: “Migranti arrivano favoriti dall’opinione pubblica che li accetta” (Di domenica 26 marzo 2023) Su 400 posti disponibili nell’hotspot Migranti di Lampedusa, al momento ci sono circa 2.500 persone. Due sbarchi massicci nelle ultime 48 ore hanno causato sovraffollamento nell’isola, dove peraltro si trova – sottoposta a fermo dalle autorità – la nave ong finanziata da Banksy che ha operato il salvataggio di alcuni barchini al largo della Tunisia. Secondo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è arrivati a questa situazione anche perché “c’è il fattore attrattivo di un’opinione pubblica che annovera l’accettazione di questo fenomeno”. Rispondendo alla domanda del codirettore di Libero Pietro Senaldi su come mai l’Italia sia particolarmente coinvolta nei flussi migratori, l’ex prefetto di Roma ha spiegato: “Altri Paesi sono intransigenti in maniera trasversale tra posizioni ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Su 400 posti disponibili nell’hotspotdi, al momento ci sono circa 2.500 persone. Duemassicci nelle ultime 48 ore hanno causato sovraffollamento nell’isola, dove peraltro si trova – sottoposta a fermo dalle autorità – la nave ong finanziata da Banksy che ha operato il salvataggio di alcuni barchini al largo della Tunisia. Secondo il ministro dell’Interno Matteosi è arrivati a questa situazione anche perché “c’è il fattore attrattivo di un’opinioneche annovera l’zione di questo fenomeno”. Rispondendo alla domanda del codirettore di Libero Pietro Senaldi su come mai l’Italia sia particolarmente coinvolta nei flussi migratori, l’ex prefetto di Roma ha spiegato: “Altri Paesi sono intransigenti in maniera trasversale tra posizioni ...

