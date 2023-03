Bonus centri estivi: 300€ per ogni figlio ma devi chiederli subito | Sbrigati, fondi limitati (Di domenica 26 marzo 2023) L’estate dei piccoli è salva, basta richiedere subito il Bonus per i centri estivi. Vale per ogni bambino nei comuni aderenti. Anche per il 2023 tornano i contributi della regione dedicati alle famiglie con bambini per dare loro una mano in estate. Mentre i genitori sono al lavoro e le scuole sono chiuse la prassi è appoggiarsi ai centri estivi più vicini, magari quelli in piscina. La cifra stanziata per la regione ammonta a ben 7 milioni di euro (ilovetrading.it)Si tratta però di una spesa non indifferente se si hanno più figli e per questo la Giunta regionale è intervenuta per ridurre i costi delle rette. Il contributo previsto può arrivare a 300 euro per ogni bambino del nucleo familiare che presenti la domanda. Quest’anno i soldi stanziati sono ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 marzo 2023) L’estate dei piccoli è salva, basta richiedereilper i. Vale perbambino nei comuni aderenti. Anche per il 2023 tornano i contributi della regione dedicati alle famiglie con bambini per dare loro una mano in estate. Mentre i genitori sono al lavoro e le scuole sono chiuse la prassi è appoggiarsi aipiù vicini, magari quelli in piscina. La cifra stanziata per la regione ammonta a ben 7 milioni di euro (ilovetrading.it)Si tratta però di una spesa non indifferente se si hanno più figli e per questo la Giunta regionale è intervenuta per ridurre i costi delle rette. Il contributo previsto può arrivare a 300 euro perbambino del nucleo familiare che presenti la domanda. Quest’anno i soldi stanziati sono ...

