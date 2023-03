Bonus attività fisica adattata | credito d’imposta del 97%

(Di domenica 26 marzo 2023): con la pubblicazione del provvedimento n. 94779 del 24 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale delper le spese sostenute dai beneficiari per fruire dell’agevolazione riguardante l’. In particolare, si tratta dell’agevolazione fiscale che è stata introdotta dall’art. 1, comma 737, della legge n. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornali_it : Bonus attività fisica adattata, il credito d’imposta sfiora il 100% #26marzo #TgENotiziariOnline #SkyTg24 - infoiteconomia : Bonus attività fisica adattata, il credito d’imposta sfiora il 100% - SkyTG24 : #Bonus attività fisica adattata, il credito d’imposta sfiora il 100%. Cosa c'è da sapere - Exportiamo : Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto destinato alle piccole e microimprese che vogliono i… - infoiteconomia : Bonus attività fisica 2023: a quanto ammonta il credito d'imposta? -

DENARO: Potresti ricevere uno una piccola somma di denaro extra, ma non spendere troppo in ... cercate di evitare di sfogarvi con dolci o alcolici, ma piuttosto dedicatevi adfisiche ......questa istituzione nel 2022 per erogare a l personale appartenente alla carriera direttiva un...che operano sui mercati finanziari Regolamenta la prestazione dei servizi e delledi ......di interesse nel corso del 2022 nonché dal contributo derivante dall'operatività connessa ai...dalla fondazione la Banca abbia ritrovato sia una redditività concreta e derivante dall'...