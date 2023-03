Bolzano, trovati morti i due escursionisti dispersi in valle Aurina (Di domenica 26 marzo 2023) commenta Sono stati trovati morto sotto una valanga in valle Aurina (Bolzano) i due escursionisti che risultavano dispersi da sabato. L'incidente è avvenuto sul Sasso Nero, a circa 1.700 metri di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 marzo 2023) commenta Sono statimorto sotto una valanga in) i dueche risultavanoda sabato. L'incidente è avvenuto sul Sasso Nero, a circa 1.700 metri di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: L'incidente è avvenuto sabato, ma la tragica scoperta questa mattina quando l'affittacamere dove alloggiavano non li ha t… - TgrRaiVeneto : L'incidente è avvenuto sabato, ma la tragica scoperta questa mattina quando l'affittacamere dove alloggiavano non l… - MediasetTgcom24 : Bolzano, trovati morti i due escursionisti dispersi in valle Aurina #bolzano #valleaurina - SkyTG24 : Bolzano, trovati morti sotto una valanga gli escursionisti dispersi in valle Aurina - veneziatoday : Morti due veneziani di Cavallino Treporti travolti da una valanga --> -