Biathlon | Campionati Italiani Senior Val Martello 2023 | i Carabinieri vincono la single mixed relay con Hannah Auchentaller e Patrick Braunhofer

(Di domenica 26 marzo 2023) Si è assegnato oggi, domenica 26 marzo, il titolo nellaaidi, chiusi in Val: successo per il C.S.con la formazione A composta da. Vittoria per il C.S.A diche, senza giri di penalità, domina in 44’53.1, mentre la piazza d’onore va all’Esercito A di Samuela Comola e Didier Bionaz, con 2 giri di penalità, in 45’51.7, a 58.6. Gradino più basso del podio per l’Esercito B di Michela Carrara e David ...

Inizia con un ricco bottino di medaglie per i valdostani la prima giornata deiitaliani Assoluto e Giovani di. In Val Martello (Alto Adige) è andata ieri in scena la Mass Start, valida anche come ottava e ultima tappa di Coppa Italia. Samuela Comola e Nicolò ...Mass start nella prima giornata deiitaliani Assoluto e Giovani di, in Val Martello (Alto Adige) e anche ottava e ultima tappa di Coppa Italia, con sei medaglie che prendono la strada della Valle d'Aosta, grazie al ...Le premiazioni si svolgeranno la sera alle 20 sempre al CentroVal Martello. Il giorno seguente, sarà la single mixed relay (staffetta mista singola) a far calare ufficialmente il sipario ...

Biathlon, Campionati Italiani Senior Val Martello 2023: titoli per Tommaso Giacomel e Samuela Comola nelle mass start OA Sport

Si è assegnato oggi, domenica 26 marzo, il titolo nella single mixed relay ai Campionati Italiani Senior 2023 di biathlon, chiusi in Val Martello: successo per il C.S. Carabinieri con la formazione A ...Si sono assegnati oggi, sabato 25 marzo, i titoli nelle mass start ai Campionati Italiani Senior 2023 di biathlon, in corso in Val Martello: successi per Tommaso Giacomel nella 12.5 km maschile e per ...