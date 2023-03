Berlusconi | In politica l' immobilismo fa male Decido io | non mia moglie e mia figlia

(Di domenica 26 marzo 2023) Il leader di Forza Italia in una intervista al Corriere della Sera commenta i cambi interni al partito: "Lo spostamento di Alessandro Cattaneo non è una punizione. Con Meloni una amicizia sincera"

Così è finita l'era Ronzulli: Labate svela il patto Fascina - Marina e la scossa di'Lo ... 'La lineadi Forza Italia è quella indicata da me. Eventuali prese di posizione di singoli ......aggiunge- tutto questo non può essere compito solo dell'Italia o dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: l'intera Europa deve farsi carico della sua frontiera sud e di una...... che non sarà più l'anello di congiunzione trae il mondo esterno. FORZA ITALIA: LA ... senza i quali la Meloni può solo godersi una lunga vitae un Governo di lunga durata.

Intervista a Berlusconi: «I cambi in Forza Italia Decido io, e la linea resta la stessa. L’immobilismo fa... Corriere della Sera

Cambia la geografia politica interna di Forza Italia. Già proiettato alle europee del 2024, con una nota serale Silvio Berlusconi ridisegna i vertici del partito confermando le… Leggi ...Così, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ... l’esperienza e la saggezza di Paolo Barelli” ha commentato il Cavaliere. “La linea politica di Forza Italia è quella indicata da me. Eventuali prese ...