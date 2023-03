Berlusconi il padrone | ' La linea di Forza Italia la indico io'

(Di domenica 26 marzo 2023) Un monarca, un reuccio. L'emblema del decadimento della politicana cominciato nel 1994 con il suo ingresso in politica da padre -con un partito azienda che non ha mai fatto un ...

Un monarca, un reuccio. L’emblema del decadimento della politica italiana cominciato nel 1994 con il suo ingresso in politica da padre-padrone con un partito azienda che non ha mai fatto un congresso ...Se ne è andata Bice Biagi, cara, carissima amica, maestra di giornalismo, a cui in molti dobbiamo tanto. Mi convinse a scrivere per Novella 2000, l’ultimo settimanale che ha diretto (oltre Insieme e I ...