Bergomi: «Per l’Inghilterra cammino in discesa. Ecco cosa deve fare l’Italia…» (Di domenica 26 marzo 2023) Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista di Sky, ha parlato nel pre partita della sfida tra Italia e Malta, oltre alle altre gare di qualificazione agli Europei Giuseppe Bergomi, ex calciatore e opinionista di Sky, ha parlato nel pre partita della sfida tra Italia e Malta, oltre alle altre gare di qualificazione agli Europei. Le sue dichiarazioni: «l’Inghilterra adesso ha un cammino in discesa. Io dico che sta a noi, se l’Italia fa l’Italia può passare il girone. Ovviamente stasera bisogna vincere, è obbligatorio, e si deve vincere giocando bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Giuseppe, ex calciatore e opinionista di Sky, ha parlato nel pre partita della sfida tra Italia e Malta, oltre alle altre gare di qualificazione agli Europei Giuseppe, ex calciatore e opinionista di Sky, ha parlato nel pre partita della sfida tra Italia e Malta, oltre alle altre gare di qualificazione agli Europei. Le sue dichiarazioni: «adesso ha unin. Io dico che sta a noi, se l’Italia fa l’Italia può passare il girone. Ovviamente stasera bisogna vincere, è obbligatorio, e sivincere giocando bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'In questi due anni sono andato controcorrente, tutti valutavano l'Inter come la migliore rosa e io mi so… - CalcioNews24 : ???#Bergomi sul girone dell'#Italia ?? - alby911 : @bergomifabio Mi inchino per l’ennesima volta al grandissimo Fabio Bergomi. - Tuckerismo : Per bellezza Spalletti, per talento Borja, per rilevanza Iraniano. Menzioni d'onore per Migliaccio, Crozza, Fabio… - hosololinter : @wazzaCN Ti stavo per scambiare per Bergomi -