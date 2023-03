Beppe Fiorello, chi è la moglie Eleonora Pratelli: età, lavoro, figli e vita privata (Di domenica 26 marzo 2023) Beppe Fiorello, il noto attore e produttore cinematografico, nonché fratello di Rosario Fiorello, sarà ospite nel salotto di “Da noi a ruota libera”. Rilascerà un’intervista commovente a Francesca Fialdini in cui racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Parlerà di sua moglie Eleonora Pratelli e dei suoi due figli. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi è lei e tutto quello che sappiamo sulla sua vita. Chi è Eleonora Pratelli: età e lavoro Eleonora Pratelli è nata a Rimini il 29 aprile del 1971 sotto il segno del toro e oggi ha 51 anni. Non ama le luci dei riflettori ed è una persona molto riservata, per cui non si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 marzo 2023), il noto attore e produttore cinematografico, nonché fratello di Rosario, sarà ospite nel salotto di “Da noi a ruota libera”. Rilascerà un’intervista commovente a Francesca Fialdini in cui racconterà tutto di sé e della sua. Parlerà di suae dei suoi due. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco chi è lei e tutto quello che sappiamo sulla sua. Chi è: età eè nata a Rimini il 29 aprile del 1971 sotto il segno del toro e oggi ha 51 anni. Non ama le luci dei riflettori ed è una persona molto riservata, per cui non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Per me rimane il più bravo. Carattere, ritmo, presenza sul palco. E presto anche attore al cinema in “Stranizza d’a… - LaStampa : Famiglie arcobaleno, Beppe Fiorello: “Basta con queste discriminazioni, si sta parlando della vita dei bambini” - CorriereCitta : Beppe Fiorello, chi è la moglie Eleonora Pratelli: età, lavoro, figli e vita privata - CorriereCitta : Beppe Fiorello, chi sono i figli: età, lavoro, vita privata - GiovanniPicus : #quello che mi ha colpito è che a Beppe fiorello e stato chiesto perché lui eterosessuale nel suo primo film da reg… -