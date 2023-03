Benedetta Parodi | una colazione da regina! Ecco il dettaglio che fa impazzire i fan

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 marzo 2023)facon i suoi fan e tutti notano un: per un periodo ne erano tutti ossessionati! In questi anni in cui ha continuato a pubblicare tantissimi libri e soprattutto a presenziare in con il programma Bake off Italia,ha avvisto i suoi follower aumentare sempre di più. Sorella della famosissima giornalista,ha sempre in seguito la passione per la cucina. Dopo aver pubblicato tantissimi libri, e condiviso tantissimi video ricette su YouTube, Real Time la chiama per una trasmissione dolcissima. Anche attualmente sembra che sia impegnata nella registrazione della prossima edizione. Ogni anno infatti i produttori scelgono un tema e sembra che per l’edizione successiva insieme temutissimi giudici sbarcheranno in ...