Belgio | infortunio per Courtois | il portiere torna a casa

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) Tegola importante per il: Thibautsi è infortunato all’adduttore e non sarà disponibile, dunque, per l’amichevole dei Diavoli Rossi contro la Germania. Ildel Real Madrid, così, ha abbandonato il ritiro della sua Nazionale ed èto in Spagna per i test necessari, anche se il problema non sembra di estrema gravità: salvo complicanze, infatti,dovrebbe saltare solamente quest’amichevole ed essere subito disponibile per gli impegni che il Real Madrid affronterà dopo la sosta. SportFace.