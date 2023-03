Becky Lynch insiste | “Voglio difendere i titoli di coppia a WrestleMania e diventare ‘Becky Two Fights’”

(Di domenica 26 marzo 2023) Come sappiamo, a39 le attuali campionesse die Lita faranno squadra insieme a Trish Stratus contro le Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e Iyo Ski) in un 3vs3. Per il momento la WWE non ha previsto una difesa titolata per le campionesse, anche se la federazione ha preso in considerazione l’idea di un doppio impegno pere Lita spalmato nelle due serate di WM 39. Il tutto era legato alla presenza o meno di Ronda Rousey allo Showcase Of Immortals. Ora abbiamo la conferma che ci sarà e staremo a vedere cosa la WWE deciderà di fare.è stata ospite del Tommy Tiernan Show e ha insistito sulla volontà dile cinture dia ...

Come sappiamo, a WrestleMania 39 le attuali campionesse di coppia Becky Lynch e Lita faranno squadra insieme a Trish Stratus contro le Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai e Iyo Ski) in un 3vs3. Per il ...Dopo averla vista trionfare a Raw con la leggendaria Lita, The Man alza la posta per lo show degli show della WWE ...