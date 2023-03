Beach volley | World Tour 2023 Gottardi Menegatti sconfitte in semifinale a Tepic Stasera sfida per il terzo posto con Clancy Mariafè

(Di domenica 26 marzo 2023) Ci hanno provato e alla fine hanno fatto sudare le proverbiali sette camicie ad una delle coppie più forti al mondo. Martae Valentinasi fermano inma escono dal campo a testa alta dopo aver perso 2-0 contro le statunitensi Hughes/nellache valeva l’ingrsso in finale nell’Elte 16 di. La coppia azzurra gioca un primo set da favola, dimostrando di essere cresciuta in tutti i fondamentali. Pochissimi errori, battuta efficace, percentuali alte in ricezione. Le italiane scelgono di battere sue se la giocano alla pari trascinando le statunitensi ai vantaggi. Girandola di emozioni nel finale e anche qualche rammarico per le azzurre che si sono arrese con il punteggio di 30-28. La coppia azzurra non ha alzato bandiera ...

Nicolai/Cottafava nel maschile e Menegatti/Gottardi nel femminile, Lupo/Rossi chiudono al 9° posto TEPIC (MEX) - Avanzano le coppie azzurre alla tappa del Pro Tour 2023 di Tepic, in Messico. È grande Italia nella tappa di Tepic del World Tour 2023 di beach volley, con tre coppie (sulle quattro al via) che si sono qualificate per i quarti di finale: solo Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono stati eliminati, sconfitti per mano dei fortissimi olandesi.

La coppia italiana ha battuto nei Quarti la forte coppia canadese Wilkerson/Paredes per 2-1 (21-10, 19-21, 15-7). Marta e Valentina stanotte, alle 3.00 italiane, contenderanno l'ingresso in finale.