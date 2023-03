Beach volley, World Tour 2023: Gottardi/Menegatti quarte a Tepic (Di domenica 26 marzo 2023) Si chiude con un quarto posto e qualche rimpianto l’avventura di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nell’Elite16 di Tepic in Messico: un risultato straordinario per le azzurre che hanno letteralmente cambiato marcia in questa settimana e possono guardare con fiducia i prossimi appuntamenti. Opposte alle australiane Clancy/Mariafè le azzurre sono partite benissimo ed hanno dominato il primo set, vinto con il punteggio di 21-16. Nel secondo set la coppia australiana ha guadagnato un piccolo vantaggio sull’11-8 e le azzurre non sono più riuscite ad avvicinarle fino al 21-17 conclusivo. Tie break giocato punto a punto e inevitabile soluzione ai vantaggi con Gottardi/Menegatti che non riescono a concretizzare due match ball e le australiane che riescono a ribaltare la situazione e al terzo tentativo si ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Si chiude con un quarto posto e qualche rimpianto l’avventura di Martae Valentinanell’Elite16 diin Messico: un risultato straordinario per le azzurre che hanno letteralmente cambiato marcia in questa settimana e possono guardare con fiducia i prossimi appuntamenti. Opposte alle australiane Clancy/Mariafè le azzurre sono partite benissimo ed hanno dominato il primo set, vinto con il punteggio di 21-16. Nel secondo set la coppia australiana ha guadagnato un piccolo vantaggio sull’11-8 e le azzurre non sono più riuscite ad avvicinarle fino al 21-17 conclusivo. Tie break giocato punto a punto e inevitabile soluzione ai vantaggi conche non riescono a concretizzare due match ball e le australiane che riescono a ribaltare la situazione e al terzo tentativo si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalciok : Beach Volley Pro Tour, Tepic: i risultati di oggi 26 marzo 2023 - fra_sempru : Fatto torneo di beach volley, vinto il torneo bronze (ovvero il girone merde ma shhh) senza aver mai fatto lezioni… - torschlussp4nik : mi fa ancora male il ginocchio per aver giocato a beach volley UNA SETTIMANA FA perché poi ho caricato molto in pal… - Luxgraph : A Tepic Gottardi/Menegatti giocheranno per il bronzo - I93Cam : ciao per me oggi comincia l’estate oggi pomeriggio vado a giocare a beach volley in spiaggia -