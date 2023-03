Beach volley | World Tour 2013 Menegatti Gottardi travolgenti! È semifinale nell’Elite 16 a Tepic Nicolai Cottafava e Ranghieri Carambula out ai quarti

(Di domenica 26 marzo 2023) Grandissima impresa di Martae Valentinache sono inall’Elite 16 diin Messico. Per la prima volta la coppia azzurra (a un anno dal debutto assieme) ha centrato ladi un torneo di massimo livello. Le italiane hanno sconfitto aila coppia canadese composta da Humana Paredes e Wilkerson che si è formata in questa stagione. Le azzurre sono partite fortissimo dominando il primo set, vinto con il punteggio di 21-10. Nel secondo parziale alzano il ritmo le nordamericane che, in volata, riescono a pareggiare il conto con il punteggio di 21-19 ma nel terzo set si torna alla situazione del primo parziale con le azzurre che dominano su tutti i fronti e vincono 15-7. In...

... Nicolai/Cottafava nel maschile e Menegatti/Gottardi nel femminile, Lupo/Rossi chiudono al 9° posto TEPIC (MEX) - Avanzano le coppie azzurre alla tappa delPro Tour 2023 di Tepic , in ...È grande Italia nella tappa di Tepic del World Tour 2023 di, con tre coppie (sulle quattro al via) che si sono qualificate per i quarti di finale: solo Daniele Lupo ed Enrico Rossi sono stati eliminati, sconfitti per mano dei fortissimi olandesi ...

La coppia italiana ha battuto nei Quarti la forte coppia canadese Wilkerson/Paredes per 2-1 (21-10, 19-21, 15-7). Marta e Valentina stanotte, alle 3.00 italiane, contenderanno l'ingresso in finale all ...Per le azzurre si tratta della prima semifinale in un torneo Elite 16 del nuovo Beach Pro Tour. Altra prestazione di altissimo livello quella messa in campo dalla coppia azzurra. Inizio match ...