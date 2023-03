Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #BayernMonaco | Le dichiarazioni toccanti di #Davies in live su Twitch - Eurosport_IT : Il sorteggio dei Quarti di Finale: ???? REAL MADRID ?? CHELSEA ?????????????? ???? INTER ?? BENFICA ???? ?????????????? MANCHESTER CITY… - DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - sportli26181512 : Bayern Monaco, svelato lo stipendio di Tuchel: Thomas Tuchel guadagnerà tra i 10 e i 12 milioni di euro l'anno nell… - DocRiserva : @DanieleStampeg2 Qui nessuno nega il tocco, il problema è che l'arbitro non l'ha visto e non c'è il Var. Col Bayern… -

Alphonso Davies, esterno del, si racconta a cuore aperto fuori dal campo: le dichiarazioni del canadese Alphonso Davies, esterno del, ha così parlato sul suo canale Twitch. LE PAROLE - "Dopo l'...Alphonso Davies , calciatore del, si è confidato durante una diretta Twitch , parlando degli svantaggi di essere un calciatore: ' Questa vita è fantastica perché ti rilassi e ti diverti, ma a fine allenamento non hai ...Commenta per primo ' Mi sento un perdente di successo e devo ammettere: sono preoccupato'. E' il grido d'allarme lanciato da Alphonso Davies , terzino canadese del, durante una diretta Twitch . 'Dopo l'allenamento non ho niente da fare e sono sempre solo. La mia famiglia è in Canada e la mia ragazza non vive a. Avrò cinque amici e quando io ...

Bayern Monaco, Davies lancia il suo allarme: 'Sono sempre solo, mi sento un perdente di successo' Calciomercato.com

Alphonso Davies, calciatore del Bayern Monaco, si è confidato durante una diretta Twitch, parlando degli svantaggi di essere un calciatore: “Questa vita è fantastica perché ti rilassi e ti diverti, ma ...“Dopo l’allenamento non ho niente da fare e sono sempre solo. La mia famiglia è in Canada e la mia ragazza non vive a Monaco. Avrò cinque amici e quando io ho finito loro lavorano ancora”. Davies, 22 ...