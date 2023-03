Bayern Monaco | Davies lancia il suo allarme | 'Sono sempre solo | mi sento un perdente di successo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il sorteggio dei Quarti di Finale: ???? REAL MADRID ?? CHELSEA ?????????????? ???? INTER ?? BENFICA ???? ?????????????? MANCHESTER CITY… - DiMarzio : .@FCBayern, domani l'esonero di #Nagelsmann. Accordo di 2 anni e mezzo con #Tuchel - DiMarzio : #BayernMonaco | Le dichiarazioni toccanti di #Davies in live su Twitch - fungowastaken : @FianteAlighieri Napoli Lazio Inter Milan Atalanta Roma Udinese CL: Bayern Monaco EL: Juventus Coppa Italia: Fiorentina - Luxgraph : Bayern Monaco, Alphonso Davies: 'Mi sento solo un perdente con successo' -

Julian Nagelsmann non rimarrà fermo per molto tempo dopo la separazione dal: le opportunità Dopo la separazione ufficiale dal, Julian Nagelsmann si sta già guardando intorno in cerca di una nuova avventura. La stampa spagnola parla di lui come ...... ex Chelsea e con un palmares già di tutto rispetto, pronto per diventare il nuovo tecnico di un'altra grande squadra: ilVlahovic in corsa e spuntano le 'Merengues'Tuchel si è appena insediato ed è quindi difficile delineare già un quadro sul mercato futuro del. Dalle informazioni in possesso di ...

In stagione con il Bayern Monaco sta giocando regolarmente sulla fascia sinistra ed ha realizzato tre gol oltre otto assist. Numeri che restano di livello. Nonostante questo però, non sta vivendo ...Ufficiale: Il Bayern Monaco esonera Nagelsmann, al suo posto ci sarà Thomas Tuchel. Quanto successo in casa Bayern Monaco nei giorni scorsi è stato sicuramente qualcosa di sorprendente, i bavaresi han ...