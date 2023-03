Vai agli ultimi Twett sull'argomento... malippone : @thedavcat Il fratello scemo #marini ha colpito ancora ???? Dopo avere rotto a #bastianini una caviglia e fottuto un… -

A destra Luca Marini in pista:è stato toccato dalla moto del fratello di Valentino, dopo la caduta...delle prime battute della Sprint di Portimao Luca Marini ha provato ad attaccare Eneaall'interno in Curva - 5 , ma il pilota Mooney VR46 ha perso l'anteriore. La sua Ducati ha...... Marini ha commentato anche l'incidente che ha procurato l'infortunio a: ' Mi dispiace molto per Enea, spero si possa riprendere presto, la moto lo ha. Il giro precedente avevo ...

Bastianini colpito e affondato: "Torno presto"

E Bastianini, il «Bestia» ferito ... Sfortunatamente la mia moto lo ha colpito, io ho solo cercato di fare la mia linea e lui la sua. Mi dispiace davvero tanto. Ma in questa MotoGp non si può ...Scapola fratturata, rientro a Bologna per decidere se sarà necessaria un’operazione: salta anche l’Argentina, in dubbio per il Texas ...