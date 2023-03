Basket, Serie A2 2022/2023: risultati e classifiche aggiornate (Di domenica 26 marzo 2023) I risultati di tutte le partite e le classifiche aggiornate dei due gironi della Serie A2 2022/2023 di Basket. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del campionato cadetto italiano di pallacanestro. In palio ci sono due posti per la Serie A1, quali saranno le due squadre che la spunteranno? Di seguito le classifiche e i risultati distinti per i due gironi, Verde e Rosso. CLASSIFICA GIRONE VERDE Acqua S. Bernardo Cantù 40 (20V, 4P) Vanoli Basket Cremona 36 (18V, 6P) Gruppo Mascio Treviglio 36 (18V, 6P) Reale Mutua Torino 29 (16V, 8P)* Urania Milano 28 (14V, 10P) UCC Assigeco Piacenza 24 (12V, 12P) Moncada Energy Agrigento 24 (12V, 12P) 2B Control Trapani 20 (10V, ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del campionato cadetto italiano di pallacanestro. In palio ci sono due posti per laA1, quali saranno le due squadre che la spunteranno? Di seguito lee idistinti per i due gironi, Verde e Rosso. CLASSIFICA GIRONE VERDE Acqua S. Bernardo Cantù 40 (20V, 4P) VanoliCremona 36 (18V, 6P) Gruppo Mascio Treviglio 36 (18V, 6P) Reale Mutua Torino 29 (16V, 8P)* Urania Milano 28 (14V, 10P) UCC Assigeco Piacenza 24 (12V, 12P) Moncada Energy Agrigento 24 (12V, 12P) 2B Control Trapani 20 (10V, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VLPesaro : ??? Coach Jasmin Repesa post #BolognaPesaro: 'Non sono soddisfatto per tanti motivi dato che stasera non abbiamo sfr… - pistoiasport : Bottegone espugna Pontedera - sportface2016 : #BasketA1 | #Brindisi domina #Treviso, settimo sigillo consecutivo per #Sassari - Nutizieri : La Fortitudo Bologna batte Forlì e conquista i playoff - siciliabasket : La 12ª giornata del girone di ritorno del campionato di basket Serie C Gold Sicilia si è aperta sabato 25 marzo con… -