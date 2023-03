Basket, Serie A2 2022/2023: i verdetti al termine della regular season (Di domenica 26 marzo 2023) Si è conclusa la regular season dei due gironi di Serie A2 di Basket. Dopo ventiquattro giornate verdetti definitivi non ce ne sono, dato che sia le promozioni che le retrocessioni saranno decise solamente nella seconda fase, ma sappiamo chi sarà coinvolta per salire di categoria e chi invece dovrà provare a non scendere in B. RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO della SECONDA FASE I RISULTATI della 24^GIORNATA GIRONE VERDE Ore 18:00 – Gruppo Mascio Treviglio – Kienergia Rieti 85-48Ore 18:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Benacquista Assicurazioni Latina 88-82Ore 18:00 – Ferraroni Juvi Cremona – Acqua S. Bernardo Cantù 66-75Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Urania Milano 91-94Ore 18:00 – 2B Control Trapani – UCC Assigeco Piacenza 88-82Ore 18:00 – Novipiù Monferrato ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Si è conclusa ladei due gironi diA2 di. Dopo ventiquattro giornatedefinitivi non ce ne sono, dato che sia le promozioni che le retrocessioni saranno decise solamente nella seconda fase, ma sappiamo chi sarà coinvolta per salire di categoria e chi invece dovrà provare a non scendere in B. RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTOSECONDA FASE I RISULTATI24^GIORNATA GIRONE VERDE Ore 18:00 – Gruppo Mascio Treviglio – Kienergia Rieti 85-48Ore 18:00 – E-Gap Stella Azzurra Roma – Benacquista Assicurazioni Latina 88-82Ore 18:00 – Ferraroni Juvi Cremona – Acqua S. Bernardo Cantù 66-75Ore 18:00 – Reale Mutua Torino – Urania Milano 91-94Ore 18:00 – 2B Control Trapani – UCC Assigeco Piacenza 88-82Ore 18:00 – Novipiù Monferrato ...

