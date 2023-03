Basket, Serie A1 2022/2023: vittoria in rimonta di Varese contro Verona (Di domenica 26 marzo 2023) Varese torna alla vittoria nella ventitreesima giornata della Serie A1 2022/2023 di Basket. La squadra di coach Brase ha sconfitto in rimonta sul 98-94 il Verona, salendo a quota 26 punti in classifica e consolidando la propria presenza in zona Playoff. Successo in rimonta per i padroni di casa, sotto per tutti i primi tre quarti di gara e autori di un parziale di 25-18 nell’ultimo quarto. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023 PROGRAMMA E TV 23^ GIORNATA Primo quarto dominato dagli ospiti, che volano subito sul +10 (3-13) e raggiungono il massimo vantaggio sul 10-25, chiudendo sul 15-27. Reazione Varese nel secondo quarto, dove ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023)torna allanella ventitreesima giornata dellaA1di. La squadra di coach Brase ha sconfitto insul 98-94 il, salendo a quota 26 punti in classifica e consolidando la propria presenza in zona Playoff. Successo inper i padroni di casa, sotto per tutti i primi tre quarti di gara e autori di un parziale di 25-18 nell’ultimo quarto. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 23^ GIORNATA Primo quarto dominato dagli ospiti, che volano subito sul +10 (3-13) e raggiungono il massimo vantaggio sul 10-25, chiudendo sul 15-27. Reazionenel secondo quarto, dove ...

