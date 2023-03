Basket, Serie A: Virtus Bologna vittoriosa, Milano sconfitta da Brescia. Successi per Sassari e Venezia (Di domenica 26 marzo 2023) Si sono completate da poco le sfide domenicali per la ventitreesima giornata della Serie A di Basket 2022-2023, con diversi risultati anche sorprendenti nelle partite disputate quest’oggi. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GEVI NAPOLI Basket 79-87 Colpo esterno della GeVi Napoli sulla Dolomiti Energia Trentino, per un successo che prova ad infondere ottimismo ai partenopei nella lotta per la salvezza (16 punti). Gli ospiti provano subito un mini-allungo (13-17), con Trento che riesce a ricucire lo strappo fino al 19-20 con cui si chiude la prima frazione. Nella seconda frazione le squadre si trovano anche in parità (27-27), ma la GeVi torna a spingere sull’acceleratore per il +8. L’Aquila riesce a riavvicinarsi nuovamente e rimane a -7 prima del riposo di metà ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Si sono completate da poco le sfide domenicali per la ventitreesima giornata dellaA di2022-2023, con diversi risultati anche sorprendenti nelle partite disputate quest’oggi. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GEVI NAPOLI79-87 Colpo esterno della GeVi Napoli sulla Dolomiti Energia Trentino, per un successo che prova ad infondere ottimismo ai partenopei nella lotta per la salvezza (16 punti). Gli ospiti provano subito un mini-allungo (13-17), con Trento che riesce a ricucire lo strappo fino al 19-20 con cui si chiude la prima frazione. Nella seconda frazione le squadre si trovano anche in parità (27-27), ma la GeVi torna a spingere sull’acceleratore per il +8. L’Aquila riesce a riavvicinarsi nuovamente e rimane a -7 prima del riposo di metà ...

