Bari: lo sbarco di 190 migranti. Naufragio di Cutro: altro corpo recuperato, sono 91 i morti in mare Due naufragi al largo della Tunisia, 29 morti. Bloccata a Lampedusa per il decreto governativo nave di soccorso finanziata da Banksy (Di domenica 26 marzo 2023) Prima lo sbarco dei minori fra cui una dozzina non accompagnati. Poi dalla nave Geo Barents di Medici senza frontiere, arrivata stasera a Bari sono scesi gli altri migranti salvati nel mar Mediterraneo, in tutto 190 persone. Quella nella foto è la nave Louis Michel dell’ong finanziata dall’artista Banksy per salvare persone in mare. È stata Bloccata a Lampedusa perché non in regola con il recente discusso decreto governativo. A proposito di governo, le parole del ministro Piantedosi secondo cui in Italia ci sono più sbarchi a causa di una maggiore benevolenza dell’opinione pubblica, hanno suscitato polemiche ed in più di qualcuno sconcerto. In due ... Leggi su noinotizie (Di domenica 26 marzo 2023) Prima lodei minori fra cui una dozzina non accompagnati. Poi dallaGeo Barents di Medici senza frontiere, arrivata stasera ascesi gli altrisalvati nel mar Mediterraneo, in tutto 190 persone. Quella nella foto è laLouis Michel dell’ongdall’artistaper salvare persone in. È stataperché non in regola con il recente discusso. A proposito di governo, le parole del ministro Piantedosi secondo cui in Italia cipiù sbarchi a causa di una maggiore benevolenza dell’opinione pubblica, hanno suscitato polemiche ed in più di qualcuno sconcerto. In due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? Gli sbarchi delle ultime ore, secondo una prima stima tra Lampedusa, Sicilia e Calabria, ammonterebbero a circa… - MSF_ITALIA : #GeoBarents Dopo il soccorso di 190 persone persone avvenuto ieri, l'Italia ci ha assegnato come porto di sbarco… - NoiNotizie : #Bari: lo sbarco di 190 migranti. Naufragio di Cutro: altro corpo recuperato, sono 91 i morti in mare - infoitinterno : Geo Barents arriva a Bari, cominciato lo sbarco dei migranti in porto - baritoday : La Geo Barents è sbarcata al porto: al via le operazioni di sbarco dei 190 migranti -