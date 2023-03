Barbara d’Urso e il videomessaggio a sorpresa a Domenica In (Di domenica 26 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi a Domenica In è giunto a sorpresa il videomessaggio di Barbara d'Urso. Ecco cosa è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 26 marzo 2023) Nel pomeriggio di oggi aIn è giunto aildid'Urso. Ecco cosa è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: con il 22.56% di share (pari a 1.663.000 spettatori) il programma di… - FranAltomare : P.S. Ricordo quando Barbara d'Urso era accusata di aver reso La Pupa uguale a Live. Noto che a Camilla Patrizia non… - GiusCandela : Barbara D'Urso a #DomenicaIn di Mara Venier. La tv è questa robetta qua. Si odiano, si amano. Poi fanno pace. Magar… - xxitsmickyxx : @GiusCandela Tu non ci dormi la notte se non parli male di Barbara D'Urso vero - fanpage : Barbara d'Urso a sorpresa in collegamento a #DomenicaIn per un videosaluto all'amica Gabriella Labate, poi il messa… -

La Signora della TV di Vincenzo de Lucia ... i cui brani più noti sono resi dal poliedrico protagonista con una non comune sensibilità interpretativa, si colloca una perfetta imitazione di Barbara D'Urso , sapiente signora del trash. L'... Barbara D'Urso a Bari per il suo spettacolo teatrale: selfie e autografi a Bari vecchia Selfie e autografi in giro per Bari vecchia per Barbara D'Urso, la presentatrice della trasmissione 'Pomeriggio 5'. La D'Urso è in città per la tournée dello spettacolo 'Taxi a due piazze' di Ray Cooney al TeatroTeam. Prima della replica si è ... Barbara D'Urso a Bari: selfie e autografi per i fan tra i vicoli della città vecchia L'arrivo di Barbara D'Urso a Bari si ripercorre attraverso le stories pubblicate sul suo profilo Instagram, che mostrano quanto sia amata dal pubblico la presentatrice di Mediaset. In tanti la ... ... i cui brani più noti sono resi dal poliedrico protagonista con una non comune sensibilità interpretativa, si colloca una perfetta imitazione di, sapiente signora del trash. L'...Selfie e autografi in giro per Bari vecchia per, la presentatrice della trasmissione 'Pomeriggio 5'. Laè in città per la tournée dello spettacolo 'Taxi a due piazze' di Ray Cooney al TeatroTeam. Prima della replica si è ...L'arrivo dia Bari si ripercorre attraverso le stories pubblicate sul suo profilo Instagram, che mostrano quanto sia amata dal pubblico la presentatrice di Mediaset. In tanti la ... Barbara D'Urso da Mara Venier a Domenica In: Mi mancano le ... Fanpage.it