Barbara d'Urso appare a sorpresa a Domenica In, pubblico esterrefatto (Di domenica 26 marzo 2023) Barbara d'Urso sorprende il pubblico con apparizione inaspettata a Domenica In. In una svolta inaspettata durante l'intervista di Mara Venier a Gabriella Labate, coniuge del cantante Raf, Barbara d'Urso è apparsa a sorpresa nel programma Domenica In. La presentatrice di Pomeriggio Cinque, amica di Labate, ha inviato un tenero videomessaggio rivelando alcuni dettagli curiosi sulla loro amicizia, lasciando il pubblico a bocca aperta per la sua partecipazione al programma della TV di stato. In passato, infatti, c'è stata una certa rivalità tra d'Urso e Venier, con quest'ultima spesso in pole position negli ascolti. Tuttavia, sembra che le due presentatrici abbiano messo da parte le differenze, dato che ...

Mara Venier non si trattiene a Domenica In: 'Vergogna', duro ammonimento ... 'Orietta, mi dispiace che tu non sia qua, ma grazie comunque.' Paradossalmente, nella puntata di oggi c'è stata l'irruzione di Barbara D'Urso , anche lei volto noto di Canale 5. Barbara d'Urso a Domenica In: messaggio a Venier, pubblico basito Colpo di scena a Domenica In. Nel corso dell'intervista di Mara Venier a Gabriella Labate , moglie del cantante Raf , a un certo punto è spuntata a gran sorpresa Barbara d'Urso. La conduttrice di Pomeriggio Cinque e un'amica della Labate ed ha inviato un zuccheroso videomessaggio svelando dei curiosi dettagli sul rapporto intrattenuto con Gabriella.