Banche cinesi ‘sommerse’ | fiumi di denaro non tracciato da Roma a Pechino per oltre 300 milioni l’anno

Si tratta di vere e proprie Banche clandestine, nascoste e occultate all'interno di quelli che sembrano dei normalissimi negozi cinesi, dove però di continuo vengono trasferite valigette piene di contanti, provento di attività sia lecite che illecite. Banche sommerse, grazie alle quali milioni e milioni di euro sfuggono completamente al tracciamento e al fisco. I motivi dietro il calo delle Azioni cinesi nel 2022 Banche cinesi illegali: operano anche per il narcotraffico Nel primo caso, il denaro "pulito", si tratta di denaro (nero) che, dopo essere stato raccolto da imprenditori o commercianti, sfugge tranquillamente la fisco e viene poi spedito direttamente in Cina. Le stime parlano di circa 300

