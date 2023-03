Bambino muore travolto da un trattore a Pescara (Di domenica 26 marzo 2023) Tragico incidente a Pescara, dove nel pomeriggio un bimbo di 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un trattore. Il mezzo, stando alle prime informazioni dei soccorritori, era guidato dal padre del piccolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del Bambino. L'incidente è accaduto in strada del Palazzo. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno indagando per accertare le dinamiche del caso. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 marzo 2023) Tragico incidente a, dove nel pomeriggio un bimbo di 4 anni è morto dopo essere statoda un. Il mezzo, stando alle prime informazioni dei soccorritori, era guidato dal padre del piccolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del. L'incidente è accaduto in strada del Palazzo. Presenti anche le forze dell'ordine che stanno indagando per accertare le dinamiche del caso.

