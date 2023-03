Baby gang | pestaggi a coetanei | 7 minori indagati in Brianza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @CGzibordi: 14enni assaliti da 'branco' con arti marziali, denunciata baby gang in Brianza - GPTurchi : RT @CGzibordi: 14enni assaliti da 'branco' con arti marziali, denunciata baby gang in Brianza - marilitwitt : @MangelaVilo @akistaffi2019 @MedInfinityIT @GrandeFratello @SBruganelli non dimenticare il seguito di giovani che h… - Fili45803346 : Baby gang figli della politica, a lui gli insegniamo a cucinare a lei il karatè, oppure io gli faccio da mamma e papà - francescacuore6 : Quelli di destra lo sanno che la baby gang sono tutti italiani? -

- I carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a identificarne i presunti autori che sono stati denunciati con l'accusa di concorso in lesioni personali ...I carabinieri del Comando Stazione di Meda, in Brianza, hanno identificato e denunciato una banda di giovani adolescenti di età compresa tra i 14 e i 15 anni che a fine novembre aveva colpito a più ...Qui, però, lalo avrebbe raggiunto, accerchiandolo sulla banchina del binario 1 e aggredendolo ancora, per poi abbandonarlo a terra ferito e scappare facendo perdere le proprie tracce. In ...

Bologna, la baby gang alza il tiro: rapina dopo le botte il Resto del Carlino

Sedicenne accerchiato, picchiato e derubato di portafoglio e giacca nei pressi di un fast food in centro. In azione il solito gruppo ...In un parcheggio pubblico a Meda una banda di adolescenti ha prima colpito uno dei 14enni e poi anche gli altri due accorsi per soccorrere l'amico ...