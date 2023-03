Autonomia, Calderoli “Creato una piccola costituente, ne vado fiero” (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Una piccola “costituente”. Un comitato di 61 persone divise in 10 gruppi di lavoro, guidato da Sabino Cassese, con, Giuliano Amato, i presidenti emeriti della Corte costituzionale Franco Gallo e Annibale Marini, il presidente emerito della Cassazione Pietro Curzio, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, l'ex presidente della Camera Luciano Violante, Franco Bassanini, Anna Finocchiaro e l'ex ministra Paola Severino per portare a termine la riforma dell'Autonomia differenziata. Ad annunciarla è lo stesso ministro agli Affari Regionali, Roberto Calderoli, che al Corriere della Sera ha detto: “Ho fatto una piccola costituente. E ne sono orgoglioso. Ora si inizia a lavorare in Parlamento. Bisognerà definire ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – Una”. Un comitato di 61 persone divise in 10 gruppi di lavoro, guidato da Sabino Cassese, con, Giuliano Amato, i presidenti emeriti della Corte costituzionale Franco Gallo e Annibale Marini, il presidente emerito della Cassazione Pietro Curzio, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, l'ex presidente della Camera Luciano Violante, Franco Bassanini, Anna Finocchiaro e l'ex ministra Paola Severino per portare a termine la riforma dell'differenziata. Ad annunciarla è lo stesso ministro agli Affari Regionali, Roberto, che al Corriere della Sera ha detto: “Ho fatto una. E ne sono orgoglioso. Ora si inizia a lavorare in Parlamento. Bisognerà definire ...

