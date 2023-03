Auto, Salvini: “Su biocarburanti partita non finita” (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – “Anche grazie al contributo decisivo dell’Italia, la Commissione europea ha rivisto lo stop alle Auto benzina e diesel dal 2035. Bruxelles ha annunciato di aprire agli e-fuel: noi pensiamo sia ragionevole includere anche i biocarburanti. Il nostro obiettivo è tutelare l’ambiente e salvare migliaia di posti di lavoro e di aziende, in Italia e in Europa, anziché consegnarci alla Cina. La partita non è finita”. E’ quanto dice, in una nota, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – “Anche grazie al contributo decisivo dell’Italia, la Commissione europea ha rivisto lo stop allebenzina e diesel dal 2035. Bruxelles ha annunciato di aprire agli e-fuel: noi pensiamo sia ragionevole includere anche i. Il nostro obiettivo è tutelare l’ambiente e salvare migliaia di posti di lavoro e di aziende, in Italia e in Europa, anziché consegnarci alla Cina. Lanon è”. E’ quanto dice, in una nota, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. L'articolo proviene da Italia Sera.

