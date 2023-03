Auto pirata lo scaraventa nel fossato, morto ciclista (Di domenica 26 marzo 2023) Tragico incidente stradale sabato sera a Faedis (Udine). Un uomo di 65 anni è morto intorno alle 21 dopo essere stato investito da un'Auto che ha proseguito la sua corsa. La vittima era in sella a una bicicletta in via Udine, quando... Leggi su europa.today (Di domenica 26 marzo 2023) Tragico incidente stradale sabato sera a Faedis (Udine). Un uomo di 65 anni èintorno alle 21 dopo essere stato investito da un'che ha proseguito la sua corsa. La vittima era in sella a una bicicletta in via Udine, quando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Lo schianto a pochi metri da casa e il mistero dell'auto pirata, Palermo piange Gabriele -… - Ansa_Fvg : Muore ciclista scaraventato in un fossato da auto pirata. E' accaduto ieri sera in Friuli. La vittima aveva 65 anni… - gazzettaparma : Muore ciclista scaraventato in un fossato da auto pirata - nordest24 : Investito a Faedis da un’auto pirata e sbalzato nel fosso: morto Luigino Vanone - Gazzettino : #Ciclista travolto da un'auto pirata e scaraventato in un fosso muore sul colpo -