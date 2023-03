Auto elettrica | ecco perché frenare la rivoluzione è un errore letale

Leggi su tpi

(Di domenica 26 marzo 2023) Una cosa è risultata immediatamente chiara in questi mesi di governo del centrodestra: la volontà di contrastare il processo di decarbonizzazione. Si è cominciato con una opposizione verso le case green e gli interventi di efficienza energetica, poi è stata la volta della proposta del “piano Mattei” di un hub nazionale del gas e ora ci si accanisce contro il phase out dellemobili diesel e a benzina. Sono manovre destinata a rallentare, se non a bloccare, gli impegni definiti anche dal nostro Paese in sede europea per il 2030 e 2050, che dovrebbero invece costituire l’ossatura di un vero piano industriale nazionale. In particolare, la scelta di contrastare le decisioni della Commissione Ue sull’obbligo di zero emissioni per leimmesse sul mercato dal 2035 (approvato dall’Europarlamento il 14 febbraio scorso, e bloccato in Consiglio Ue proprio ...