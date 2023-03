Aurora Ramazzotti | pancione sempre più grosso | la reazione del gatto Saba infiamma i fan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaZzZ : Aurora Ramazzotti è incinta da 18 mesi? - caffeefotocopie : ma da quanti anni è incinta aurora ramazzotti? - elenawuap : RT @Merycat16: Tommy zorzi e aurora Ramazzotti cantando in il compleanno di Michele hunziker. ..questo duo spacca ?? #tzvip https://… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti presto sposa? Il dettaglio che entusiasmato i fan - infoitcultura : Aurora Ramazzotti scatenata, lo show con le canzoni anni 2000: «La playlist del parto» -

La maggior parte dei commenti agli ultimi post di Diletta Leotta sono stati di sincere felicitazioni: "Evviva!" ha commentato, anche lei futura mamma molto attiva sul web ; "Sarà l'...Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare Eros, ecco chi è la nuova (e giovane) fidanzata: "Cavolo, divento mamma!" Michelle Hunziker scherza sul pancione ......mai detto! Continua a far discutere la non storia tra Michelle Hunziker ed Eros, per ... Un amore giovane, bello, sentimentale, passionale, culminato con l'arrivo di una figlia,, la ...

Aurora Ramazzotti, dopo la gravidanza arrivano le nozze con Goffredo Cerza TGCOM

La conduttrice, alla domanda su come siano i rapporti con l'ex, prima confessa e poi ritratta. Al di là degli scherzi, però, è certo che tra loro uttto vada bene. Ed entrambi non vedono l'ora di conos ...Edoardo Donnamaria si ritrova al centro di una nuova controversia, stavolta non legata al " Fratello Vip", reality show in cui è stato protagonista per quasi sei mesi. Il motivo… Leggi ...