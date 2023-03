Attacco hacker ai distributori di sigarette in solidarietà con Cospito | la scritta “Fuori Alfredo dal 41 bis” e pacchetti a 10 centesimi

(Di domenica 26 marzo 2023) “dal 41 bis”. Una richiesta esplicita che centinaia di fumatori si sono ritrovati sullo schermo didie “gratta e vinci” in diverse città italiane sabato sera, accompagnata dalla: “Chiudere il 41 bis liberi tutti libere tutte”.solidali con l’anarchico detenuto al regime del carcere duro – e per questo in sciopero della fame da ottobre – sono riusciti a violare il software delle macchinette della società Laser Video che distribuiscono i prodotti per fumatori a Milano, Napoli, Pescara, Lecce e in altre località di Sardegna e Liguria. Iinoltre erogavano idia 10, tanto che i tabaccai sono stati costretti a disattivarli. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Sigarette a 10 centesimi per qualunque tipo di marca e pacchetto. Attacco hacker in corso in tutta la Campania, sug… - Agenzia_Ansa : Distributori di sigarette sotto attacco degli hacker solidali con Alfredo Cospito. Sulle macchinette sono comparse… - SkyTG24 : Attacco hacker pro Cospito ai distributori di sigarette: pacchetti a 10 cent e messaggi - nym3rya : RT @repubblica: Attacco hacker all'Atac, sito offline. Colpiti anche ministero dei Trasporti e Polizia postale [di Arcangelo Rociola] https… - MartaDj1 : RT @repubblica: Attacco hacker all'Atac, sito offline. Colpiti anche ministero dei Trasporti e Polizia postale [di Arcangelo Rociola] https… -

russi attaccano il sito dell'Atac, minacce a Frattasi: "È per i soldati ucraini in Italia" Il nuovoal sito internet dell'azienda romana della mobilità segue di qualche ora l'...Gli altri servizi non hanno subito conseguenze dall'. Tutte le linee sono regolari.GliNoName confermano l'alla Polizia postale: "Abbiamo lanciato unDdos al sito della Polizia postale italiana, ora non è più disponibile agli Ip stranieri". NoName 057(16) è ...

Rome's public transport company Atac was, however, hit. Investigators said it was a denial-of-service (DoS) attack, which seeks to make a computer network or resources unavailable to users. Atac ...L'Italia nuovamente sotto attacco hacker. Dopo il massiccio blitz informatico da parte del collettivo filorusso NoName057 dello scorso 22 marzo durante il quale sono stati colpiti diversi siti ...