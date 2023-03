ATP Miami | Matteo Berrettini in ripresa contro McDonald Deve solo ritrovare fiducia e morale

(Di domenica 26 marzo 2023) Qualeesce dal Masters 1000 di? La domanda sembrerebbe avere una risposta non certo positiva, se non altro perché è arrivata l’eliminazione immediata per mano di Mackenzie, con l’americano vittorioso in due tie-break. Eppure qualche buon segnale s’è visto. Va fatta una premessa: il romano, a, non tornava da quattro anni e, in ogni caso, ancoravincere un match. Ha appena assaggiato Crandon Park prima del trasferimento, perdendo dall’allora canadese (passato poi a battere bandiera polacca, quella dei suoi genitori) Filip Peliwo nel primo turno delle qualificazioni nel 2018. Ha poi iniziato con i dintorni dell’Hard Rock Stadium nel 2019, ma in questo caso fu Hubert Hurkacz a fermarlo., che non può certamente essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami… - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA PER SONEGO! ?? L'azzurro batte in due set l'austriaco Dominic Thiem e strappa il pass per il 2° tur… - Gazzetta_it : Un super #Sonego batte Evans in rimonta a Miami e regala un sorriso all'Italia - ColucciLc : RT @Eurosport_IT: ?????????????????????? ?????????????????? ???????? Sonego supera in rimonta per 4-6 6-3 6-2 Daniel Evans e centra così il 3° turno a Miami! ??????… - OA_Sport : Quale Berrettini esce da Miami? L'analisi di un momento non facile, ma che sembra avere una via d'uscita buona -

Al prossimo turno, in programma lunedì, a Sonego tocca Frances Tiafoe, n.14, l'americano che sogna un tennis in stile Nba. La scappata a vedere un match deiHeats invece non è servita a ...Nel "Open presented by Itaù", seconda e ultima tappa del Sunshine Double (combined con il terzo WTA 1000 del 2023, montepremi $8.800.000), il torinese (n.59) ha ottenuto l'accesso al terzo ...Lorenzo Sonego regala all'Italia del tennis l'unico sorriso di giornata al masters 1000 di. Con Musetti e Berrettini in crisi di gioco e d'identità, è il 27enne torinese che con le sue prestazioni tiene in alto gli azzurri insieme a Jannik Sinner in Florida. Sonego è uscito vincitore ...

Atp Miami, Berrettini e Musetti subito fuori all'esordio. Sonego al terzo turno - Sportmediaset Sport Mediaset

