ATP Miami 2023 | Medvedev e Auger-Aliassime avanti | fatica Hurkacz Fuori Norrie nel giorno di Sonego

(Di domenica 26 marzo 2023) Si sono conclusi i secondi turni nella notte del Masters 1000 di, secondo torneo dell’anno di tale categoria sul circuito ATP. E non sono mancate alcune sorprese, tra le quali si registrano in negativo per l’Italia le eliminazioni di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, ma, al contrario, in positivo l’avanzamento di Lorenzo. Tanti i risultati cui prestare attenzione in questa fattispecie. Il match più combattuto è fuor di dubbio quello che vede il francese Quentin Halys eliminare in tre tie-break l’australiano Alex de Minaur, numero 15 del seeding (che butta anche via tre match point e un break di vantaggio nel secondo parziale). Ma rischia tantissimo anche Hubert: il polacco, sempre sui 39 game, si salva annullando non meno di cinque match point tra secondo e terzo set. Grande brivido anche per Frances Tiafoe: ...

Al prossimo turno, in programma lunedì, a Sonego tocca Frances Tiafoe, n.14, l'americano che sogna un tennis in stile Nba. La scappata a vedere un match deiHeats invece non è servita a ...Nel "Open presented by Itaù", seconda e ultima tappa del Sunshine Double (combined con il terzo WTA 1000 del 2023, montepremi $8.800.000), il torinese (n.59) ha ottenuto l'accesso al terzo ...Lorenzo Sonego regala all'Italia del tennis l'unico sorriso di giornata al masters 1000 di. Con Musetti e Berrettini in crisi di gioco e d'identità, è il 27enne torinese che con le sue prestazioni tiene in alto gli azzurri insieme a Jannik Sinner in Florida. Sonego è uscito vincitore ...

Bella vittoria di Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista piemontese ha superato in rimonta il britannico Daniel Evans con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e me ...