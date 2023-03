Atalanta, la Juve segue Hojlund. La Premier incombe (Di domenica 26 marzo 2023) Il Manchester United è anche fortemente interessato a Rasmus Hojlund, 20enne attaccante danese dell'Atalanta nel mirino della Juventus.... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Il Manchester United è anche fortemente interessato a Rasmus, 20enne attaccante danese dell'nel mirino dellantus....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Gli atti irrilevanti sono: #Dybala che dice non mi hanno pagato #Mandragora-#Udinese con falso in bilancio… - ZZiliani : Considerando che nè #Juventus nè #Atalanta possono considerarsi in corsa per un posto #Champions per le sanzioni (p… - sportli26181512 : Atalanta, la Juve segue Hojlund. La Premier incombe: Il Manchester United è anche fortemente interessato a Rasmus H… - daniimpera : @FianteAlighieri Napoli Juve (senza -15) Inter Lazio Roma Milan Atalanta CL Real El United Coppa Italia Juve Retr… - GianlucaLiberti : @AntonelloAng Benatia Leiva in Lazio Juve e fallo di mano Bernardeschi in Cagliari Juve. Poi quelli dati che non c… -