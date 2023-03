Atalanta, Hojlund non si ferma: ancora in goal con la Danimarca (Di domenica 26 marzo 2023) Contro il Kazakistan l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund è andato ancora in goal in 47 minuti: 5 goal in due partite Rasmus Hojlund non si vuole fermare e dopo aver steso la Finlandia senza troppi problemi, ha deciso di ripetersi sottoporta anche oggi contro il Kazakistan: esaltando il suo talento, ma anche quella continuità che solo i fuoriclasse possono avere in attacco. L’attaccante dell’Atalanta ha siglato 5 goal negli ultimi due match, dove ai danni dello stesso Kazakistan si è reso protagonista con una doppietta da far impazzire non solo i tifosi danesi, ma anche tutta Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Contro il Kazakistan l’attaccante dell’Rasmusè andatoinin 47 minuti: 5in due partite Rasmusnon si vuolere e dopo aver steso la Finlandia senza troppi problemi, ha deciso di ripetersi sottoporta anche oggi contro il Kazakistan: esaltando il suo talento, ma anche quella continuità che solo i fuoriclasse possono avere in attacco. L’attaccante dell’ha siglato 5negli ultimi due match, dove ai danni dello stesso Kazakistan si è reso protagonista con una doppietta da far impazzire non solo i tifosi danesi, ma anche tutta Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Footyenjoyer : @MaStep92__ @saIva___ Non si può avere la certezza che Hojlund non avrebbe fatto la 'fine' di Lazetic al milan. Con… - sportmediaset : Hojlund non si ferma più: 5 gol in 4 giorni e il mercato si accende #hojlund #atalanta - Danielegarbo3 : Hojlund non si ferma più. Quanto incasserà l'Atalanta dalla sua cessione? - DiMarzio : Qualificazioni -#Euro2024, ancora decisivo #Hojlund - micheledeblasis : Un giorno rimpiangeremo anche di aver visto Erasmus #Hojlund nella nostra #SerieA. Giocatore clamoroso. #Danimark #Atalanta -