Ascolti tv Rai | quasi 3 milioni di telespettatori per Il Cantante Mascherato

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Sono stati quasi 3 milioni (2 milioni 986 mila) i telespettatori che ieri, sabato 25 marzo, hanno seguito la seconda puntata della nuova stagione de 'Il Cantante Mascherato'. Il talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha segnato il 16,1 di share. Così in una nota della Rai. Nel prime time di Rai 2 l'episodio 'Doppio vincolo' della serie 'Fbi' è stato visto da 1 milione 7 mila spettatori (5,4%) mentre 'Un miracolo scaduto', della serie 'Fbi International', ha raggiunto 774 mila spettatori (4,6%). Su Rai 3, sono stati 1 milione 420mila i telespettatori che hanno apprezzato 'Le Parole' di Massimo Gramellini (7,7%). A seguire, l'appuntamento con 'Sapiens – Un solo pianeta' ha interessato, invece, 747mila ...

