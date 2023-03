Ascolti tv Rai, quasi 3 milioni di telespettatori per Il Cantante Mascherato (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono stati quasi 3 milioni (2 milioni 986 mila) i telespettatori che ieri, sabato 25 marzo, hanno seguito la seconda puntata della nuova stagione de ‘Il Cantante Mascherato’. Il talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha segnato il 16,1 di share. Così in una nota della Rai. Nel prime time di Rai 2 l’episodio ‘Doppio vincolo’ della serie ‘Fbi’ è stato visto da 1 milione 7 mila spettatori (5,4%) mentre ‘Un miracolo scaduto’, della serie ‘Fbi International’, ha raggiunto 774 mila spettatori (4,6%). Su Rai 3, sono stati 1 milione 420mila i telespettatori che hanno apprezzato ‘Le Parole’ di Massimo Gramellini (7,7%). A seguire, l’appuntamento con ‘Sapiens – Un solo pianeta’ ha interessato, invece, 747mila telespettatori con uno ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono stati(2986 mila) iche ieri, sabato 25 marzo, hanno seguito la seconda puntata della nuova stagione de ‘Il’. Il talent show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, ha segnato il 16,1 di share. Così in una nota della Rai. Nel prime time di Rai 2 l’episodio ‘Doppio vincolo’ della serie ‘Fbi’ è stato visto da 1 milione 7 mila spettatori (5,4%) mentre ‘Un miracolo scaduto’, della serie ‘Fbi International’, ha raggiunto 774 mila spettatori (4,6%). Su Rai 3, sono stati 1 milione 420mila iche hanno apprezzato ‘Le Parole’ di Massimo Gramellini (7,7%). A seguire, l’appuntamento con ‘Sapiens – Un solo pianeta’ ha interessato, invece, 747milacon uno ...

