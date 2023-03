Ascolti tv Mediaset, ‘Amici’ cresce con oltre 4 milioni di spettatori (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Ieri, sabato 25 marzo 2023, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.824.000 spettatori totali (49.24% share sul pubblico attivo), 4723.000 spettatori totali (54.70% share sul pubblico attivo) e 3.456.000 spettatori totali (45.5% share sul pubblico attivo). Lo spiega una nota di Mediaset. Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.193.000 spettatori totali (28.31% share sul pubblico attivo), 2.711.000 spettatori totali (32.51% share sul pubblico attivo) e 1.792.000 spettatori totali (23.25% share sul pubblico attivo). Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 25.72% di share e 4.086.000 spettatori ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – Ieri, sabato 25 marzo 2023, le Retisi sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.824.000totali (49.24% share sul pubblico attivo), 4723.000totali (54.70% share sul pubblico attivo) e 3.456.000totali (45.5% share sul pubblico attivo). Lo spiega una nota di. Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.193.000totali (28.31% share sul pubblico attivo), 2.711.000totali (32.51% share sul pubblico attivo) e 1.792.000totali (23.25% share sul pubblico attivo). Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 25.72% di share e 4.086.000...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Ascolti tv Mediaset, ‘Amici’ cresce con oltre 4 milioni di spettatori - News24_it : Ascolti tv Mediaset, 'Amici' cresce con oltre 4 milioni di spettatori - fisco24_info : Ascolti tv Mediaset, 'Amici' cresce con oltre 4 milioni di spettatori: (Adnkronos) - Per il programma di Maria De F… - Dicolamia123 : RT @nicolasavoia: #Amici22 leader del sabato sera, ieri con 4.008.000 28,20% Queen Mary è la leader a Mediaset in fatto di ascolti ?????? Tot… - mazziotta91 : @Cinguetterai Esatto qui la cattiveria sta tutta a Mediaset vincere gli ascolti non vuol dire fare la finale contr… -