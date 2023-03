ASCOLTI TV 25 MARZO 2023 | AMICI VA BENE 28 | 2% | IL CANTANTE MASCHERATO STABILE 17 | 2% | SALE FBI 5 | 4% | TERRA AMARA 26% | CHIUDE LINEA BIANCA 12 | 7% | VERISSIMO 22 | 2%+18 | 1% | ITALIASÌ 13 | 4%+16%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tele_nauta : Gli #ascoltiTv di prima serata di ???????????????????????? della giornata di sabato 25 marzo - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In daytime Terra Amara tocca il 25.9% con 2.619.000 spettatori - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #Amici22 si conferma a 4 milioni (28.2%), #IlCantanteMascherato cala a 2 mln (17.2%) - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Amici prende il largo (28.2%), Il Cantante Mascherato cala al 17.2% (presentazione 16.1%) - blogtivvu : Ascolti TV 25 marzo: serale Amici 22 e Il Cantante Mascherato, chi ha vinto? Dati auditel della prima serata… -

...compresi - che tuttavia non sta affatto intaccando la serie dal punto di vista degli. In ... intitolato A Hard Day's Night ( Quando il gioco si fa duro ) è andato in onda il 27del 2005 ......convincendo ben IN AGGIORNAMENTO Niente da fare per Milly Carlucci e il suo Cantante mascherato ( fuori i Colombi ) che ha incollato davanti al piccolo schermo IN AGGIORNAMENTOtv, 25:...Glidel 252023 decretano ancora una volta la vittoria di Amici 22 Ecco i dati auditel della prima serata del ...

Ascolti TV | Sabato 25 marzo 2023. Amici si conferma a 4 milioni e il 28.2%, Il Cantante Mascherato cala a 2 m DavideMaggio.it

Chi sono gli eliminati nella seconda puntata del Serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo 2023 su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi Video Witty ...Gli ascolti del 25 marzo 2023 decretano ancora una volta la vittoria di Amici 22 Ecco i dati auditel della prima serata del sabato ...