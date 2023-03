(Di domenica 26 marzo 2023) Parliamo di. Ieri, sabato 25, è andata in scena la 2^ sfida a colpi di share fra la 4^ edizione de Ile la 22^ edizione di. La seconda puntata de Il, che ha visto lo smascheramento di Rosa e Colombi (sotto le maschere c’erano Valeria Fabrizi, Ricky Tognazzi e Simona Izzo) ha fatto 2.068.000 spettatori pari al 17,2% di share; mentre la seconda puntata di, che ha visto la doppia eliminazione di Piccolo G e Gianmarco Petrelli, ha fatto 4.008.000 spettatori con uno share del 28,2%, portandosi a casa la serata.di22 1^ puntata: 4.007.000 telespettatori, 27,9% di share 2^ puntata: 4.008.000 telespettatori, 28,2% di share: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (sabato 25 marzo 2023) li trovate qui ?? - BITCHYFit : Ascolti 25 marzo, Amici contro Il Cantante Mascherato: chi ha vinto - infoitcultura : Ascolti Tv in Europa, martedì 21 marzo 2023 - infoitcultura : Ascolti tv sabato 25 marzo 2023 in ritardo: rilascio alle 11.3 - infoitcultura : Ascolti tv e dati Auditel sabato 25 marzo: Amici batte Il Cantante Mascherato, Maria De Filippi trionfa ancora -

... il cantautore dei record con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di...oltre 80 date di EROS RAMAZZOTTI prosegue in Italia con altre tre date in programma il 17 e 18al ...tv sabato 252023: preserale e access prime time Rai Uno, Soliti Ignoti ha convinto 4.308.000 telespettatori (23,4%); Canale 5, Striscia la notizia è stato seguito da ... persone (%); ...Sono stati resi noti i dati Auditel relativi aglitv di sabato 252023 : come lo scorso sabato, a dominare la serata è stata ancora una volta Maria De Filippi con la nuova edizione di Amici , che ha vinto la sfida diretta con Il ...

Ascolti TV | Sabato 25 marzo 2023. Amici si conferma a 4 milioni (28.2%), Il Cantante Mascherato cala a 2 mln DavideMaggio.it

(Adnkronos) – Sono stati quasi 3 milioni (2 milioni 986 mila) i telespettatori che ieri, sabato 25 marzo, hanno seguito la seconda puntata della nuova stagione de ‘Il Cantante Mascherato’. Il talent ...Ascolti tv di sabato 25 marzo: prime time A seguire, tra gli ascolti del prime time, Sapiens - Un solo pianeta su Rai 3 con 747.000 spettatori e il 4.9% di share, Animali Fantastici - I Crimini di ...