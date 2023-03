Armi nucleari tattiche in Bielorussia | la risposta di Putin a Londra

(Di domenica 26 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia risponde al Regno Unito per l’invio di proiettili all’uranio impoverito all’Ucraina dispiegando insaranno dieci aerei che possono portare. “Con il presidente Aleksander Lukashenko – ha annunciato ieri il presidente russo Vladimircitato dalla Tass – abbiamo concordato che dispiegheremonucleatiinsenza violare il regime di non proliferazione”. “La Russia – ha aggiunto il numero uno del Cremlino – risponderà all’uso di munizioni all’uranio impoverito. Mosca ha molte di queste, ma non le ha ancora usate. Le munizioni all’uranio impoverito sonomolto pericolose per l’uomo e per la natura a causa della loro polvere ...

Vladimir Putin mostra i muscoli e alza il livello della minaccia nucleare fino ai confini dell'Europa con l'annuncio che il primo luglio "sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia". Nel solito gioco di scarico delle responsabilità, il presidente russo dice che non si tratta di una scelta insolita e precisa che non saranno trasferite le...

Il presidente russo ne ha parlato in un'intervista televisiva, senza però dire né quante né quando: è dagli anni Novanta che armi nucleari russe non sono fuori dai confini del paese ...MILANO (ITALPRESS) – Russia e Bielorussa, pur senza violare il Trattato Start sulla non proliferazione della armi nucleari, avrebbero firmato un accordo per dispiegare a Minsk delle armi nucleari ...