(Di domenica 26 marzo 2023) Stavando con ilquando ha scoperto una, che risalirebbe alla seconda guerra mondiale, al Parco del Prato, nel centro di. Are l'ordigno un bambino di circa 10 anni. La madre, che era con lui, ha allertato la polizia.Zona affollata di genteLa zona è stata immediatamente circoscritta e messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri per rimuovere lae farla brillare altrove. Secondo quanto spiegato il bambino, quando ilha segnalato la presenza di un oggetto, avrebbe tolto un po' di terra per capire di cosa si trattasse, andando poi a chiamare la madre.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoCiapoi : RT @SkyTG24: Arezzo, bimbo gioca con il metal detector e trova una granata - ElisaeTh19 : RT @SkyTG24: Arezzo, bimbo gioca con il metal detector e trova una granata - SkyTG24 : Arezzo, bimbo gioca con il metal detector e trova una granata -

Stava giocando con il metal detector quando ha scoperto una granata, che risalirebbe alla seconda guerra mondiale, al Parco del Prato, nel centro di. A trovare l'ordigno un bambino di circa 10 anni. La madre, che era con lui, ha allertato la polizia. Zona affollata di gente La zona è stata immediatamente circoscritta e messa in sicurezza in ...Una mamma aretina ha dato alla luce il suo primo figlio con l'assistenza di Luisa e Andrea, due soccorritori di livello avanzato della Misericordia diLeggi Anche Torino, frase shock controebreo: 'In altri anni ti avremmo bruciato' Leggi Anche, espulsi dalla scuola perché ebrei: tornano in classe 84 anni dopo 'Esprimo la mia vicinanza ...

Arezzo, bimbo gioca con il metal detector e trova una granata Sky Tg24

La scoperta in pieno centro, al Parco del Prato. Si trattava di un ordigno della seconda guerra mondiale. Gli artificieri hanno rimosso la granata per farla brillare in una zona di sicurezza Stava gio ...Il racconto di Luisa e Andrea, volontari della Misericordia. La donna, una ventenne, chiama il 118. Ma all’arrivo dell’ambulanza il piccolo era già venuto al mondo. "Esperienza unica e commovente".