(Di domenica 26 marzo 2023) Famigliee movimenti e forze sociali e politiche impegnate per difesa e ampiamento dei diritti delle persone tornano a sfilare in, stavolta a, per invitare i Sindaci alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : #Armenia. Una straordinaria foto del monte #Ararat, sorvolato da una mongolfiera. Alla fine del #DiluvioUniversale,… - localteamtv : Roma, nuovo sit-in delle famiglie arcobaleno dopo lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita dei figli di… - ProVitaFamiglia : La Schlein, Sala e il nuovo PD a trazione arcobaleno devono rassegnarsi: i bambini non sono una merce e nessuno ha… - GHERARDIMAURO1 : RT @localteamtv: Roma, nuovo sit-in delle famiglie arcobaleno dopo lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita dei figli di coppie… - MSteph71225712 : RT @localteamtv: Roma, nuovo sit-in delle famiglie arcobaleno dopo lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita dei figli di coppie… -

Famigliee movimenti e forze sociali e politiche impegnate per difesa e ampiamento dei diritti delle persone tornano a sfilare in piazza, stavolta a Roma, per invitare i Sindaci alla disobbedienza e ...Ed è proprio attraverso l'aquilone, come paradigma di unlinguaggio della creatività ... torna a celebrare la forza simbolica dell'con un'edizione record : 50 saranno le delegazioni ...... "Non capisco perché al Mondiale si è creato un problema così grande per la fascia. Per ... Sulla Nazionale: cosa deve succedere affinché ci sia dipiù entusiasmo per la squadra in ...

Arcobaleno di nuovo in piazza a Roma:trascrivere figli coppie gay ... Agenzia askanews

È importantissimo che i sindaci nelle città siano con noi nelle piazze italiane”, ha sottolineato Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno. Gli ha fatto eco Pietro Turano di Arci Gay: ...Roma, 26 mar. (askanews) – Famiglie arcobaleno e movimenti e forze sociali e politiche impegnate per difesa e ampiamento dei diritti delle persone tornano a sfilare in piazza, stavolta a Roma, per inv ...