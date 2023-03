Apre la “Biblioteca dello Sport Nerio Marabini”: una “casa” dove immergersi nelle storie dei campioni (Di domenica 26 marzo 2023) Bergamo. La maglia gialla di Tadej Pogacar, la casacca di Antonio Cabrini oppure una pallina da tennis autografata da Flavia Pennetta. Sono solo alcuni dei cimeli che potrete trovate all’interno della “Biblioteca dello Sport Nerio Marabini”, il nuovo spazio inaugurato nella mattinata di sabato 25 marzo. Un ente che rappresenta un unicum per la provincia di Bergamo e che consente agli appassionati delle più disparate discipline di immergersi in un mondo di storie e personaggi che hanno lasciato il segno nel proprio settore. Un luogo dove è possibile respirare fra gli oltre 3.000 volumi già catalogati e suddivisi per argomento una ventata di passione portata dal proprio ideatore Paolo Marabini che, seguendo le orme del ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 marzo 2023) Bergamo. La maglia gialla di Tadej Pogacar, lacca di Antonio Cabrini oppure una pallina da tennis autografata da Flavia Pennetta. Sono solo alcuni dei cimeli che potrete trovate all’interno della “”, il nuovo spazio inaugurato nella mattinata di sabato 25 marzo. Un ente che rappresenta un unicum per la provincia di Bergamo e che consente agli appassionati delle più disparate discipline diin un mondo die personaggi che hanno lasciato il segno nel proprio settore. Un luogoè possibile respirare fra gli oltre 3.000 volumi già catalogati e suddivisi per argomento una ventata di passione portata dal proprio ideatore Paoloche, seguendo le orme del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... illcitloui : ho la versione e ho dimenticato il dizionario sono stra in ansia perchè la biblioteca apre alle 9 e ho paura che al… - IrishTardis : Sono al corso di polacco organizzato dalla biblioteca e dovrebbe essere un corso A1 ma questo parla solo in polacco… - Exibart : BAM - Biblioteca degli Alberi Milano apre la nuova stagione con una serie di appuntamenti che scandiranno tutto l’a… - Malcontenta1 : Ci pensate mai a quanto potente sia l'olfatto come senso cioè apre cassetti della memoria che pensavi chiusi per se… - donatotesta : RT @comunerimini: ??La #primavera2023 comincia ufficialmente oggi, #20marzo, con equinozio in programma alle 22.24. Si apre così la stagione… -