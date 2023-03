Approvata la norma Martinez sui rigori: il portiere non può più distrarre il calciatore (Di domenica 26 marzo 2023) Nuove regole per il calcio a partire dalla stagione 2023/24. Lo conferma L’Ifab, l’organo che si occupa di stilare il regolamento del calcio. L’organizzazione ha ufficializzato le nuove norme in vigore dalla prossima stagione. Oggetto delle modifiche sono il comportamento dei portiere sui rigori e il comportamento durante i festeggiamenti per evitare perdite di tempo. Possiamo definirla norma Martinez, dopo la finale dei Mondiali. Le modifiche riguardano la regola sulla presenza di persone sul terreno di gioco: l’arbitro può annulare una rete nel caso in cui ci sia una persona sul campo che interferisce con l’azione. La regola numero 6 sugli ufficiali di gara: il guardalinee di riserva in campo può aiutare l’arbitro nelle infrazioni quando ha una visuale più chiara rispetto all’arbitro. Modificati anche i ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 marzo 2023) Nuove regole per il calcio a partire dalla stagione 2023/24. Lo conferma L’Ifab, l’organo che si occupa di stilare il regolamento del calcio. L’organizzazione ha ufficializzato le nuove norme in vigore dalla prossima stagione. Oggetto delle modifiche sono il comportamento deisuie il comportamento durante i festeggiamenti per evitare perdite di tempo. Possiamo definirla, dopo la finale dei Mondiali. Le modifiche riguardano la regola sulla presenza di persone sul terreno di gioco: l’arbitro può annulare una rete nel caso in cui ci sia una persona sul campo che interferisce con l’azione. La regola numero 6 sugli ufficiali di gara: il guardalinee di riserva in campo può aiutare l’arbitro nelle infrazioni quando ha una visuale più chiara rispetto all’arbitro. Modificati anche i ...

