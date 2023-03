Antonella Fiordelisi | spuntano incongruenze sulla sua carriera da schermitrice?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann45796763 : #donnalisi - IsaeChia : #GfVip 7, Wilma Goich dura contro Antonella Fiordelisi: “Tra lei e Edoardo Donnamaria c’è un sentimento malato. Son… - michela000033 : @Giulia14769975 @Anto_Fiordelisi non antonella che è un influencer e ci lavora con i social?? - ADelleNotizie : Antonella Fiordelisi, Aldo Montano dice la sua#gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini #oriele… - virgivirgivivi : Antonella Fiordelisi, Aldo Montano dice la sua -

La coppia formata daed Edoardo Donnamaria , meglio nota come i Donnalisi , continua ad essere al centro dell'attenzione sui social e non solo. Dopo la loro uscita dal reality show Gf Vip , il loro ...La carriera sportiva diè stata recentemente messa in discussione tramite un approfondito focus condiviso da Mow . Dopo l'articolo del portale, il padre dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ...Quanto ha guadagnatoal Grande Fratello Vip La ex concorrente del reality show, secondo Dagospia , si sarebbe portata a casa una cifra molto interessante. Quanto ha guadagnato...

Chi è Antonella Fiordelisi Il padre interviene: spunta un video di Montano Blog Tivvù

È trascorsa una settimana da quando Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7, a pochi passi dalla finale. In questi giorni così l’ex Vippona è tornata alla sua vita di sempre e ...Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più discussa del Gf Vip, continuano ad essere al centro dell'attenzione sui social ...