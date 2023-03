Antonella Fiordelisi crede a un post fake, figuraccia social: è bufera (Di domenica 26 marzo 2023) Pur eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fioredelisi continua a far parlare di sé. Questa voltala notizia non riguarda il suo compenso - che sarebbe mostruoso - ma una gaffe che l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 marzo 2023) Pur eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip,Fioredelisi continua a far parlare di sé. Questa voltala notizia non riguarda il suo compenso - che sarebbe mostruoso - ma una gaffe che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Federic39594322 : Antonella dovrebbe capire che dopo averli visti per mesi al naturale ste foto così ritoccate so ridicole #drojette… - RobertaCookie : Quando Antonella capirà che le faceapp rovinano TUTTE le sue foto e che li abbiamo visti per 6 mesi al naturale ed… - LuluBonnet : @Ragnar48340352 @Anto_Fiordelisi Ma addirittura vi fate dei fake per venire ad insultare Antonella.. Siete pessime/… - lorefice_elisa : @notfunnycri @Anto_Fiordelisi Veramente Antonella,siete molto ma molto più belli senza filtri...poi lei e bellissim… - GeorgetteAmon67 : RT @innazitutto: E ora se volete campare con i suoi contenuti dovete seguirla. Spiace pezzenti ma Antonella Fiordelisi ha smesso di farvi l… -